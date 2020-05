Iris Mittenaere : Message caché derrière la grosse bague offerte par son chéri

On dit que, quand on aime, on ne compte pas. Ce qui n'empêche pas d'esquisser un sourire face aux jolis cadeaux de son amoureux. Iris Mittenaere, par exemple, a reçu un petit bijou de la part de Diego El Glaoui qu'elle regarde avec des paillettes dans les yeux. C'est donc naturellement qu'elle a enfilé cette bague aux feuilles dorées en l'honneur du déconfinement, le 11 mai 2020. "J'ai sorti l'amour de ma vie aujourd'hui pour fêter ça, a-t-elle raconté sur son compte Instagram. Vous voulez l'histoire de cette bague ?"

Un conte de fées, peuplé d'amour et de mystère, se cache effectivement derrière l'anneau précieux qui orne son annulaire. Le 25 janvier dernier, Iris Mittenaere célébrait ses 27 ans et son compagnon, Diego El Glaoui, avait visé juste en préparant cette surprise. "C'est mon cadeau d'anniversaire. Je l'aime tellement que je ne la mets que très rarement, a révélé l'ancienne Miss Univers. Diego l'a dessinée et fait faire rien que pour moi afin qu'elle soit unique. En Inde, un homme m'a prédit que je porterai une bague jaune à ce doigt. Je n'avais pas du tout parlé de cette prédiction à Diego. C'est à mes yeux l'un des objets les plus importants que je possède."

Le confinement en couple, une rude expérience

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ont officialisé leur histoire sur les réseaux sociaux le 2 novembre 2019. Comme tous les couples, ils ont leurs hauts et leurs bas. Si la jolie jeune femme était si heureuse à l'idée de sortir de chez elle le 11 mai, c'est aussi parce que l'enfermement entre amoureux n'a pas été facile tous les jours. En plein Live spécial couples face à sa belle-soeur Kenza El Sadoun et son petit ami Mathieu, elle avait fondu en larmes en pensant à la complexité de l'expérience. "C'est vrai que c'est important de montrer que c'est ok de ne pas avoir la banane chaque jour et d'avoir des coups de blues, précisait-elle après coup. Si vous vous sentez moins seuls aujourd'hui en m'ayant vue comme ça, alors tant mieux. Ce n'est pas une situation évidente, vous n'êtes pas seuls, on craque tous. Et c'est juste humain." Les tourtereaux sont désormais prêts à écrire un nouveau chapitre, sans doute moins tumultueux, de leur idylle...