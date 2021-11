Iris Mittenaere métamorphosée, Angèle en jupe courte... Pluie de stars aux NRJ Music Awards

Chaque année, la cérémonie des NRJ Music Awards rassemble tout le gratin people français et international. Et comme à l'accoutumée avant la cérémonie, les stars présentent face aux photographes présents leurs meilleures tenues sur le tapis rouge. Un passage obligatoire qui, ce samedi 20 novembre 2021 à l'occasion de la 23ème édition, a une nouvelle fois fait ses preuves.

À commencer par la chanteuse Shy'm qui, pour l'occasion, avait visiblement tout misé sur son look. Vêtue d'un léger ensemble doré et transparent, la chanteuse originaire de Trappes a misé sur un look à la fois glamour et affriolant (voir diaporama). Située entre sexy et glamour, la chanteuse de 35 ans avait visiblement bien réfléchi à sa tenue pour se présenter face aux photographes puisqu'on peut apercevoir le body qu'elle avait juste en dessous. À cela, Angèle n'était visiblement pas en reste. Après avoir partagé quelques heures plus tôt en story Instagram son repas "gastronomique" - à savoir, des pâtes aux lardons et au parmesan -, l'artiste originaire de Belgique s'est présentée sur le tapis rouge habillée d'une tenue 100% noire, à la fois raffinée et très sexy.

Enfin, Iris Mittenaere n'a pas fait défaut sur le red carpet. La compagne de Diego El Glaoui - qui s'est récemment blessé avant la cérémonie - a créé la surprise avec sa nouvelle chevelure. Habillée d'une robe à sequins dorés, l'ancienne Miss France est apparue totalement renversante. Côté cheveux, cette dernière a d'ailleurs affiché sa nouvelle coiffure puisqu'elle est arrivée face aux photographes avec une coupe courte. Une apparition étonnante qui a eu le mérite d'étonner les différents spectateurs présents.

Durant cette même cérémonie, les téléspectateurs ont pu également compter sur la présence de Chiara Luciani, Kendji Girac, Soprano, Eva Queen, Ed Sheeran, DJ Snake, Amel Bent et son beau ventre de femme enceinte. Son "premier NMA avec un bébé dans le ventre" a-t-elle indiqué sur scène face à Nikos Aliagas .