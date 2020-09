Iris Mittenaere : Nouveau bébé dans la famille, l'ex-Miss sait s'y prendre !

Très proche de sa belle-soeur Kenza Sadoun el Glaoui, Iris Mittenaere a rencontré sa nièce Azel. Maman depuis le 9 septembre 2020 de cette adorable petite fille (issue de son amour avec Matthieu Khalaf), la blogueuse - plus connue sous le nom de Kenzasmg - a présenté son bébé à Miss France 2016. Un moment unique relayé sur Instagram vendredi 25 septembre 2020.

"Rencontre entre tata Iris et Azel", écrit-elle en légende d'une charmante vidéo où l'on découvre la chérie de Diego El Glaoui tenir le nourrisson dans ses bras. "Bonjour petite princesse Azel", ajoute tendrement l'ancienne reine de beauté dans sa story. Amusé, Matthieu Khalaf a également partagé une photo où l'on découvre Iris enlacée dans les bras de Diego, à côté de Kenza portant sa fille. "Chacun son enfant", commente-t-il avec humour. La nouvelle chroniqueuse de Chérie FM et son community manager continuent de filer le parfait amour, près d'un an après avoir officialisé leur romance à New York. Mais avant de parler bébé, Iris Mittenaere et Diego ont un autre projet de couple en préparation...

J'aimerais beaucoup être maman

Au cours d'une session questions/réponses avec ses abonnés Instagram, en août 2020, la jeune femme de 27 ans avait répondu à une fan l'interrogeant sur son éventuel désir d'enfant : "J'aimerais beaucoup être maman, si la vie me l'accorde dans quelques années". Mais pas trop vite ! Pour le moment, Miss Univers 2016 et son amoureux comptent emménager ensemble et se construire un douillet nid d'amour à Paris en 2021.