Isabelle Adjani : Elle (re)devient chanteuse avec le groupe The Penelopes

Isabelle Adjani deviendra-t-elle la prochaine idoles des jeunes ? L'AFP révèle que l'actrice de 64 ans a posé sa voix sur une composition du duo électronique The Penelopes. Composé d'Axel Basquiat et Vincent Trémel, ce groupe de musique a travaillé ce titre dans les studios emblématiques d'Abbey Road à Londres. Des artistes de renom y ont travaillé comme Lana Del Rey ou encore Portishead. Mais pour les beaux yeux d'Isabelle, rien n'est trop beau.

Pour découvrir ce single en digital, il faudra encore patienter jusqu'au 25 octobre 2019. Mais que les fans se rassurent, un court extrait des 51 premières secondes du morceau Meet me by the gates a été dévoilé. On peut entendre la voix sensuelle, délicate et suave de l'actrice qui chante... en anglais ! Elle est accompagnée par Axel Basquiat. Il n'a en revanche pas été indiqué si l'interprète de La Reine Margot chantait sur l'album entier ou uniquement sur un titre.

Ce n'est pas la première fois que l'actrice s'essaye à la musique. Elle a même travaillé avec de grands noms, notamment l'iconique Serge Gainsbourg pour les titres phares Pull Marine et Ohio en 1983 et le non moins iconique Christophe pour un titre de son album Aimer ce que nous sommes (2008). Elle avait également prêté sa voix en 2013 au groupe de son fils Barnabé, The Aikiu, sur le titre Let me freak out.

Autre expérience musicale qui n'avait malheureusement pas abouti, une collaboration avec Pascal Obispo dont elle avait elle-même parlé et dont témoigne le titre D'Accord avec Youssou N'Dour en 2018.

Isabelle Adjani l'actrice sera prochainement de retour à l'affiche dans Soeurs de Yamina Benguigui, après avoir au printemps dernier joué Opening Night aux Bouffes du Nord dans une mise en scène de Cyril Teste.