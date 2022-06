Isabelle Adjani, Emmanuelle Béart... Deux icônes délicieuses pour AMI

Alexandre Mattiussi avait bien choisi son rendez-vous pour dévoiler les pièces de sa collection Printemps/été 2023 de la marque AMI. Ce jeudi 23 juin, c'est en fin de journée, à l'heure où les derniers rayons de soleil viennent caresser les toits de Paris que le créateur a fait défiler ses mannequins sur le parvis du Sacré-Coeur dans le quartier de Montmartre. Outre l'indispensable Cara Delevingne, l'un des modèles choisis pour représenter la marque, Alexandre Mattiussi avait aussi jeté son dévolu sur deux comédiennes françaises pour porter ses looks : Audrey Tautou et Ana Girardot. Mais ces dernières n'étaient pas les seules stars du cinéma français présentes pour lui.

Dans le public, anonymes et people se sont mélangés. Parmi ces spectateurs, deux étoiles confirmées du 7ème art. Isabelle Adjani pour commencer. La grande actrice s'est octroyé une parenthèse plaisir entre deux marathons promo pour Mascarade de Nicolas Bedos et Peter Von Kant de François Ozon, en salles le 6 juillet prochain. Comme elle l'avait fait au festival de Cannes, c'est sous l'ombre d'un grand chapeau de paille rayé, lunettes de soleil vissées sur le nez, qu'Isabelle Adjani a pris place. Non loin d'elle, Emmanuelle Béart a aussi admiré le show, dévoilant des extraits du spectacle et de sa préparation dans sa story Instagram (voir diaporama). La comédienne avait cassé sa blondeur angélique avec un top rouge à pois, surmonté d'un perfecto en cuir noir.

Isabelle Adjani et Emmanuelle Béart ne sont pas les seules à avoir ébloui tout le monde sur leur passage. Audrey Tautou a notamment créé la surprise en ouvrant le défilé avec un trench XXL, l'une des pièces phares de la collection. Ses premiers pas sur les catwalks ont d'ailleurs été applaudis par de nombreuses personnalités, aussi sublimes les unes que les autres : Sandrine Kiberlain, Julia Piaton, Carla Bruni, Naomi Campbell mais aussi Jonathan Bailey des Chroniques de Bridgerton, le réalisateur Xavier Dolan et Angus Cloud, l'un des acteurs de la série phénomène Euphoria.