Isabelle Adjani et le harcèlement au cinéma : "Certaines choses m'ont affectée"

Les langues se délient, tout comme celle d'Isabelle Adjani. Du 17 au 21 décembre 2019, à

La Scala Paris, la divine chanteuse comédienne maniera les mots de Cynthia Fleury sur scène dans une configuration très Dix pour Cent. Signe qu'elle a dû garder un joli souvenir du tournage de la série de France 2, elle évoluera dans une mise en espace signée Nicolas Maury et s'alliera à son ancienne partenaire Laure Calamy. Ensemble, elles liront une adaptation de l'essai La fin courage, sans en manquer bien sûr.

"Courage", c'est le mot qui vient à l'esprit en lisant les récentes déclarations d'Isabelle Adjani dans le journal Le Monde. Elle que l'on avait peu entendue au sujet du mouvement Me Too a fini par sortir du silence, au vu de la prise de parole récente d'Adèle Haenel. "Peu importent aujourd'hui mes mésaventures personnelles, précise l'actrice magnifique. Bien sûr que, au cours de ma carrière, certaines choses m'ont affectée, fragilisée et ont laissé des traces. Nous, les actrices, évoluons souvent en commençant jeunes, dans un espace constitué par le désir d'un homme ou d'une femme et par notre propre désir à nous d'être filmées, choisies, engagées."