Isabelle Adjani dévoile une nouvelle chanson, 36 ans après son premier album

C'est un événement musical que l'on attendait avec une impatience folle. Isabelle Adjani, qui a sorti son tout premier album Pull Marine il y a trente-six ans, a accepté de revenir sur les devants de la scène. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les mots de Serge Gainsbourg qu'elle susurrera délicieusement : la comédienne mélomane apparaît sur un titre du duo français The Penelopes. "Ils m'ont contactée par mail avec élégance et modestie, explique-t-elle au journal Le Parisien. J'ai aimé leur ballade électro-pop, ses paroles très poétiques. J'aime bien faire les choses sans plan, sans chercher à fabriquer un produit. J'ai accepté avec la même simplicité qu'ils ont eue à me le proposer."

S'il faudra attendre l'année prochaine pour découvrir tous les titres de The Penelopes, celui qui a été créé avec Isabelle Adjani est d'ores et déjà disponible. Meet Me by the Gates a même été enrobé d'un clip qui met en scène l'actrice, en noir et blanc, sur fond d'aéroport. Une ode qu'elle prononce, pour une rare fois, en anglais. On en redemande...