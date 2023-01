Isabelle Carré mariée à Bruno Pesery : voici la seule photo du père de ses trois enfants

Actrice reconnue dans le 7ème art, Isabelle Carré a reçu le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Se souvenir des belles choses, ainsi que le Molière de la comédienne à deux reprises pour Mademoiselle Else (1999) et pour L'Hiver sous la table (2004). Côté vie privée, la jolie blonde partage la vie de Bruno Pesery avec lequel elle partage également l'amour du cinéma. Producteur et président d'Arena Films, il a imaginé de nombreux films d'Alain Resnais mais aussi des comédies comme Belle Maman (1999) et Tu veux ou tu veux pas (2014) ou encore 21 nuits avec Pattie (2015) dans lequel Isabelle Carré tient l'un des premiers rôles. Elle joue également dans d'autres films réalisés par son époux comme La Cerise sur le gâteau (2012), Coeurs (2006) et Entre ses mains (2005).

Rares devant les photographes, le couple était apparu une unique fois sur le tapis rouge du 25ème festival du film de Cabourg le 18 juin 2011. Complices et très amoureux, ils s'étaient affichés plus soudés que jamais lors de l'événement. Parents de trois enfants (Antoine, 13 ans, Madeleine, 9 ans, et Clara, 8 ans), ils ont bâti une famille solide et ont décidé de s'installer en province.

Elle est mariée depuis onze ans

Interviewée à l'occasion d'un portrait pour Libération, on apprenait que la vie privée de l'actrice était "chasse de plus en plus gardée". "Elle est mariée depuis onze ans au producteur de cinéma Bruno Pesery. Ensemble, ils ont un garçon et deux filles, puis se sont offerts une maison de famille au Pays basque, son refuge" écrivaient les journalistes en 2018. "Je suis une actrice connue que personne ne connaît. Mais je ne cherche à rétablir aucune vérité. Pour rien au monde, je ne renoncerais au plaisir d'être si bien cachée derrière un personnage", confiait-elle à l'époque.

Interviewée par Gala en 2022 à l'occasion de la sortie du film La Dégustation, l'actrice avait également révélé avoir eu quelques difficultés pour avoir un enfant et avoir eu recours à la procréation médicalement assistée (PMA) pour devenir mère. "J'ai mis du temps à avoir moi-même des enfants malgré tout le désir que j'en avais ! Quand on a ce besoin de transmettre et de créer une famille, c'est quelque chose de viscéral. Je le comprends parfaitement", avait-elle confié.