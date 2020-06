Isabelle Gélinas (Crimes parfaits) : Maman discrète, elle a élevé sa fille seule

À la télévision, elle est la géniale Valérie Bouley dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Elle est également Agnès, le capitaine de police de l'anthologie Crimes parfaits. Au théâtre comme au cinéma, elle enchante les spectateurs de tout âge. C'est bien simple, Isabelle Gélinas est l'une des actrices favorites des Français ! Sur grand écran, on l'a aperçue en 2015 dans La Vie très privée de Monsieur Sim, de Michel Leclerc. Un titre qui résume plutôt bien sa situation personnelle, tant la comédienne évite de parler de son intimité. Elle se définit même comme "la mauvaise cliente pour les pages people". Et pour cause.

On ne sait pas grand chose d'Isabelle Gélinas, en dehors des plateaux de tournage. Seul élément qui est parvenu à traverser le bouclier de protection qui s'élève autour d'elle, le fait qu'elle a une fille de 23 ans. Et si elle a élevé Blanche seule à partir de ses 3 ans, elle refuse catégoriquement d'en raconter davantage. "Je suis une mère célibataire comme on dit, confiait-elle à peine à Paris Match. D'ailleurs on n'en dira pas plus." Cette pudeur lui viendrait-elle de l'enfance ?

Isabelle Gélinas est franco-canadienne. Elle est née à Montréal en 1963 et a grandi dans le coin. Puis quand elle a eu 9 ans, toute la famille s'est installée en France. Elle qui se rêvait actrice depuis le plus jeune âge a dû faire preuve de patience, puisqu'elle a été placée à l'école religieuse de Saint-Marie-des-Invalides. "Il y a des filles que cette école a cassées, moi ça m'a débridée, a-t-elle précisé à ce propos. Mes frustrations ont permis à mon imaginaire de s'envoler. Ce carcan m'a en fait libérée." Forte de cette expérience, elle a rejoint le Conservatoire puis obtenu les rôles qu'on lui connait. Quant à l'amour, un brouillard épais plane autour de l'actrice. Un comble, quand on sait que tout le monde adore les aventures sentimentales du binôme qu'elle forme, à la télévision, avec Bruno Salomone...