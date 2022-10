Isabelle Gelinas maman solo : ses rares confidences sur sa fille, qu'elle a élevée seule

Comédienne ultra-populaire depuis son rôle de Valérie Bouley dans les neuf saisons de Fais pas ci, fais pas ça, Isabelle Gélinas a réussi, au fil du temps, à rester discrète. Rarement invitée aux soirées mondaines, peu souvent sur les tapis rouges, l'actrice franco-québécoise cultive le mystère sur sa vie privée dont elle ne parle que très rarement.

Alors qu'elle s'était affichée plusieurs fois avec le comédien Eric Viellard, sans qu'on sache si cette histoire est toujours d'actualité, on sait en revanche qu'à 59 ans, elle est maman d'une grande fille, Blanche, aujourd'hui âgée de 25 ans. Une jeune femme extrêmement discrète, qu'on ne voit jamais et qui a été élevée par sa maman seule, après le départ de son père alors qu'elle n'avait que trois ans.

Mais pas question pour la comédienne d'en révéler plus sur sa progéniture. Interrogée par Paris Match sur le sujet, elle n'avait lâché que quelques mots : "Je suis une mère célibataire comme on dit, avait-elle confié. D'ailleurs on n'en dira pas plus". Se décrivant comme "la mauvaise cliente pour les pages people", elle continue de préserver aujourd'hui sa vie au maximum.

Parents dans la série... discrets dans la vie !

Comme le font, d'ailleurs, ses anciens partenaires de Fais Pas ci, fais pas ça : son mari à l'écran, Bruno Salomone, ne révèle jamais rien de sa vie privée et s'était montré très gêné lorsque son ancienne liaison avec Julie Gayet avait été révélée. Du côté Lepic, Guillaume de Tonquédec, quant à lui, est papa de trois enfants avec sa femme Christèle (Amaury, Victoire et Thimoté) mais ne s'autorise que de rares sorties en famille.

Celle dont la vie est la plus connue, finalement, se trouve être Valérie Bonneton ! La géniale Fabienne Lepic est en effet maman de deux enfants, Joseph (21 ans) et Marguerite (16 ans) dont le papa est un autre acteur connu, François Cluzet, dont elle a divorcé en 2011. Deux jeunes qui lui donnent parfois du fil à retordre, comme leur fils aîné que l'actrice décrivait comme un "vrai geek".

Mais à qui elle impose une règle : "Ils n'ont jamais vu un de mes films, je n'ai pas envie. Eux non plus, d'ailleurs. C'est juste mon métier. Ils savent que j'ai galéré pendant 10 ans avant d'y arriver", avait-elle expliqué dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours. Cela signifie-t-il qu'ils ne l'ont jamais vue dans la peau de Fabienne Lepic ? Étonnant !