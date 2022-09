Valérie Bonneton et François Cluzet : Leur fils Joseph victime d'une grave maladie à seulement 4 ans

Valérie Bonneton est l'une des actrices stars de la série Fais pas ci fais pas ça sur France 2 aux côtés notamment de Bruno Salomone, d'Isabelle Gélinas et de Guillaume de Tonquédec avec lesquels elle a partagé les neuf saisons de la mini-série diffusée de 2007 à 2020.

Mais c'est en tant que mère de famille que l'actrice de 52 ans est venue témoigner au micro d'RTL . Ce samedi 10 septembre, Valérie Bonneton était l'invitée du Journal inattendu présenté par Ophélie Meunier pour la promotion de son premier livre Maman à moi (éditions JC Lattès) qui sort ce mercredi 14 septembre. La comédienne est également revenue avec émotion sur le cancer de son fils Joseph Cluzet, âgé de 21 ans, (fruit de sa relation avec son ex-époux François Cluzet avec qui elle a eu une fille Marguerite née en 2006) alors qu'il n'avait que 4 ans. Un souvenir traumatisant qu'elle a tenu à faire partager aux auditeurs d'RTL : "J'avais aussi des propositions de travail, mais je les ai refusées parce qu'il était hors de question que je ne passe pas tout mon temps avec lui, a-t-elle exprimé. Et depuis longtemps, j'avais envie de le raconter parce que j'ai tout fait pour que ça soit La vie est belle à l'hôpital."

Mon garçon a le goût de vivre

Malgré ce triste épisode, son fils aujourd'hui adulte en est sorti vaincu et grandi : "Et aujourd'hui, mon garçon a 21 ans. Il n'a aucun mauvais souvenir. Il adore les gens, parce qu'il y avait tout le temps plein de monde qui venait : les infirmières, les médecins, etc. Il adore les médecins. C'est toujours très émouvant... Et j'avais envie de le raconter", a détaillé Valérie Bonneton avant d'ajouter : "Aujourd'hui, mon garçon, il a le goût de vivre mais incroyable. Dès que j'ai des choses compliquées, très dures, il me dit : 'Oh c'est drôle'. Mais enfin, il se marre de tout. Rien n'est un problème. C'est émouvant pour moi d'en parler." Cette histoire vraie a inspiré Valérie Bonneton pour son livre où elle raconte un petit garçon atteint de leucémie qui reste à l'hôpital pendant cinq ans.