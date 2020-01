Isabelle Mergault : Cette décision qu'elle regrette amèrement

De retour sur les planches avec la pièce Elle & lui, au Théâtre des Nouveautés, la comédienne Isabelle Mergault était invitée sur RTL, le 20 janvier, pour en faire la promotion. La star de 61 ans a aussi évoqué le cinéma. L'occasion de revenir sur l'immense succès de son film Je trouve très beau, qu'elle a réalisé en 2006...

Pour son premier film comme réalisatrice, Isabelle Mergault frappe un grand coup avec ce long métrage mettant en vedette Michel Blanc dans le rôle d'un agriculteur grincheux et veuf voulant une femme pour l'aider dans ses tâches et qui "recrute" une jeune Roumaine via une agence. Résultat : le film fait un carton au box-office avec 3,3 millions d'entrées ! Il récolte même le César du meilleur premier film en 2007. Malheureusement, Isabelle Mergault n'ira pas chercher sa récompense...

Auprès de Stéphane Bern sur RTL, elle a admis regretter amèrement cette décision. "Je me suis dégonflée, je me suis dit : 'Si j'ai le César, je vais pleurer, je vais bafouiller, je vais être ridicule.' Et je ne voulais pas pleurer. C'est très prétentieux de ne pas y aller, il faut avoir l'humilité de recevoir ce que l'on vous a donné, et même de pleurer", a ainsi confié Isabelle Mergault. Par la suite, elle réalisera Enfin veuve (sorti en 2008, 2,2 millions d'entrées) puis Donnant donnant (en 2010, environ 500 000 entrées). Est-ce l'échec de ce dernier film qui a refroidi Isabelle Mergault, qui n'a plus rien réalisé depuis dix ans ?

La star, que l'on retrouve régulièrement dans l'émission Les Grosses Têtes de son ami Laurent Ruquier, a donc privilégié le théâtre ces dernières années. Après le succès de la pièce La Raison d'Aymé, elle est donc de retour avec Elle & Lui. Le public pourra aller l'applaudir au Théâtre des Nouveautés, dans le 9e arrondissement de Paris, à partir du 21 janvier.