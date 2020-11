Isabelle Mergault infidèle à Antoine Duléry : l'ex-couple préfère en rire

Dans sa jeunesse, Isabelle Mergault (62 ans) adorait la compagnie des hommes mais surtout, elle aimait les séduire. Au point d'être parfois infidèle. C'est Thierry Ardisson qui a vendu la mèche lors de l'émission Salut les terriens (C8) en 2017. Sur son plateau, l'animateur avait invité Isabelle Mergault ainsi que son ex, Antoine Duléry. Venus pour faire la promotion du livre Un escargot tout chaud et du film Bienvenue au Gondwana, les deux acteurs en ont profité pour parler de leur histoire d'amour passée, laquelle date d'il y a plusieurs années.

Vous saviez qu'il y en avait deux autres ?

Un brin provocateur, l'ancien animateur de l'émission Tout le monde en parle a interpellé Antoine Duléry en lui demandant : "Antoine, quand vous étiez à l'époque avec Isabelle est-ce que vous saviez qu'il y en avait deux autres ?". "Non" avait répondu l'acteur, sans doute un peu surpris par ces révélations.

Très bienveillant envers son ex, l'acteur du film Camping n'a malgré tout gardé que de bons souvenirs de cette histoire et a déclaré : "C'est vrai qu'on a vécu des moments formidables avec Isabelle, nous étions très jeunes. Elle m'a fait découvrir Proust et Barbara. C'était vraiment un souvenir formidable."

Leur idylle aurait débuté après leur collaboration dans la pièce de théâtre Impasse-Privé dans les années 1980. Reconnaissant envers Isabelle, il évoquait également le beau cadeau que lui avait fait l'actrice à l'époque : la collection complète de La Pléiade de Proust. "Tu avais été adorable, tu t'étais dit 'je vais faire un cadeau à un copain' et c'était pour moi. Elle m'a offert ces trois tomes. Ils sont toujours chez moi", raconte-t-il avec affection. "Tout mon argent de poche y est passé" explique Isabelle Mergault qui était visiblement très amoureuse de l'acteur (amants ou non).

Pour rappel, Antoine Duléry est désormais marié à l'actrice et réalisatrice Pascale Pouzadoux depuis 1994. De leur union sont nés deux enfants : Raphaël (né en 1997) et Lucien (né en 2003). De son côté, Isabelle Mergault a adopté une petite fille d'origine nigérienne en 2009, Maya.