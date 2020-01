Isabelle Nanty, ses plus grands succès ? "Ce n'est que de la chance"

Dans le dernier numéro de Gala, paru le jeudi 23 janvier 2020, on pouvait découvrir une interview d'Isabelle Nanty menée par Nikos Aliagas. Venue pour y faire la promotion de la série troisième saison de Munch (TF1), dans laquelle elle tient le rôle principal et qui sera diffusée dès le 30 janvier prochain, l'actrice française a évoqué la réalité de l'industrie du cinéma quand on est une femme de plus de 50 ans.

Questionnée sur tous ses films à succès (Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, Les Visiteurs, Les Tuche...), Isabelle Nanty a estimé que ce n'était "que de la chance". "Au départ, je ne devais pas jouer dans Les Tuche, il ne faut pas lutter. Pouvoir travailler à mon âge, c'est une chance. Je vis mes tournages comme si c'était le premier, ou surtout le dernier", a-t-elle confié, avant d'évoquer ses collaborations avec Jean-Paul Rouve. "Ce qui est génial quand je tourne avec lui, par exemple, c'est qu'on se met en état d'enfance. Dans l'émerveillement et la gourmandise", a ajouté la comédienne de 58 ans.

Cet entretien a également été l'occasion pour Isabelle Nanty de revenir sur son époque aux côté des Robin des Bois. "C'était une profonde amitié et du plaisir. Pierre-François Martin-Laval est un être exceptionnel. C'est lui qui a écrit et mis en scène la pièce des Robin des Bois. C'était une écriture nouvelle, une énergie folle. Pef a révélé aussi le génie de Marina Foïs", a-t-elle confié.

