Issa Doumbia : Le membre de sa famille disparu a été retrouvé, il donne des précisions

Plus de peur que de mal ! Le 8 août 2021, Issa Doumbia a donné des nouvelles rassurantes concernant le membre de sa famille qui avait disparu à Paris sans laisser de traces. En légende d'un portrait en noir et blanc, il écrit : "C'est bon il a été retrouvé merci pour tout. Il est un peu blessé mais ça va aller". Sans donner plus de détails sur ses blessures, l'acteur du film Beur sur la ville doit être soulagé d'avoir enfin pu retrouver l'un des siens. Récemment parti en vacances en République Dominicaine, l'humoriste a également tenu à remercier ses abonnés qui l'ont sûrement aidé à trouver le disparu, atteint de la maladie d'Alzheimer.

La veille à minuit, le 7 août 2021, le comédien de 39 ans avait lancé un véritable appel à l'aide sur les réseaux sociaux afin de sauver l'un des membres de sa famille qui semblait s'être perdu en région parisienne. "Il peut être à Paris 20e ou 11e, partagez SVP. #Alzheimer. C'est un membre de ma famille", avait-il écrit en légende d'un cliché représentant un homme barbu relativement âgé. Visiblement très inquiet, son post a peut-être permis à des abonnés du comédien de faire des recherches rapides et plus efficaces dans la région parisienne.

Malheureusement, Issa Doumbia n'est pas le seul artiste dont l'un des proches est touché par la maladie d'Alzheimer. C'est également le cas d'Elie Semoun avec son papa mort en septembre 2020, de Nicolas Bedos avec son père Guy décédé en mai 2020, d'Omar Sharif décédé en juillet 2015 mais aussi de Julien Courbet dont la maman est décédée en juillet dernier et qui souffrait également de la maladie d'Alzheimer.