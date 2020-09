Elie Semoun bouleversé et sous le choc, "Mon papa est mort"

Ces derniers mois, Élie Semoun avait été très inquiet pour son papa (atteint d'Alzheimer et placé dans un Ehpad à Lyon) pendant la pandémie de coronavirus. L'humoriste avait alors confié à de nombreuses reprises sa tristesse de devoir rester éloigné de son papa et avait également partagé sur son compte Instagram les moments précieux où il lui rendait visite. "C'est long mais ça ne fait rien. Tu respectes ça. Moi je suis là, je reste là jusqu'à... quand tu me diras que je peux sortir et tout ça. Alors, ça sera nos retrouvailles." avait tendrement déclaré Paul à son fils lors d'une de ses dernières visites. Des retrouvailles qu'on imagine bien trop courtes et trop rapides pour Élie Semoun.

Pour rappel, le comédien a perdu sa maman alors qu'il n'avait que 11 ans. Interviewé par le Parisien en 2013, il avait expliqué que c'était d'ailleurs la mort de sa mère Denise qui l'avait poussé à devenir humoriste. "J'ai perdu ma mère au mois d'août. En septembre, à la rentrée scolaire, j'ai adoré mon statut d'orphelin : ça me rendait différent, on s'intéressait à moi. Et pour qu'on s'intéresse encore plus à moi, j'ai fait l'idiot. À partir de ce moment, l'humour est devenu vital, au sens propre." confiait-il, encore très ému à l'évocation de sa regrettée maman.