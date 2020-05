Élie Semoun : La vidéo crève-coeur de son papa, toujours bloqué dans son Ephad

Élie Semoun tremble pour son papa depuis des mois désormais. Inquiet à cause de la maladie d'Alzheimer qui complique son quotidien, l'acteur n'a plus su où donner de la tête en apprenant l'existence du Covid-19. "On est hyper inquiets, racontait-il dans l'émission Clique il y a quelques semaines. Il va se balader dans la salle à manger. Les infirmiers le rattrapent, gentiment, il retourne dans sa chambre. Je pense qu'il comprend la gravité de la chose, mais j'ai très très peur. Tu sais, s'il y en a un qui est malade, il le refile à mon père... Ils tombent comme des dominos. Si ça arrive, on sera loin et... ça me donne des frissons et à ma soeur aussi."