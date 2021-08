Issa Doumbia : Un membre de sa famille a disparu, il lance un appel à l'aide

Très inquiet, Issa Doumbia a annoncé une terrible nouvelle le 6 août 2021. Un membre de sa famille atteint de la maladie d'Alzheimer a disparu, sans laisser de traces, à Paris. Sans nouvelles de sa part, l'humoriste a lancé un appel à l'aide à ses abonnés afin de l'aider à le retrouver.

"Il peut être à Paris 20e ou 11e, partagez SVP. #Alzheimer. C'est un membre de ma famille" écrit-il en légende d'un portrait en noir et blanc d'un homme barbu qui semble relativement âgé. Espérons que le comédien et animateur télé âgé de 39 ans donnera vite des nouvelles rassurantes concernant cet homme et qu'il sera bientôt retrouvé sain et sauf.

Dans un tout autre registre, plus réjouissant cette fois, celui qui a débuté sa carrière sur Marmite FM et qui a joué le rôle de Mamadou Seydou Koulibaly dans le film Beur sur la ville en 2010 avait récemment confié avoir perdu près de 35 kilos grâce à un régime drastique et à des séances de sport intensives. "Ce n'est pas une question d'image mais de santé, de mode de vie, je n'en pouvais plus de faire quelques pas et être fatigué ! J'ai toujours assumé ce corps et je n'en avais pas honte mais il me pesait si je puis dire"; avait-il confié en avril 2021 au magazine Télé Loisirs.

Cette impressionnante perte de poids lui a d'ailleurs permis de perdre plus de 10 tailles de pantalon. Un exploit qu'il relate souvent sur son compte Instagram grâce à des photos de son entraînement sportif avec Yanisport. Une très belle revanche pour l'acteur de la série Nos Chers Voisins qui avait révélé avoir souffert de "grossophobie" lorsqu'il était plus jeune.