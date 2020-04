Issa Doumbia, sa séance de sport tourne mal : "Je craque"

En 2019, Issa Doumbia a mis un point d'honneur à se délester de ses kilos en trop. S'en est alors suivi un combat de longue haleine contre ses addictions sucrées et salées. Mais heureusement, en travaillant assidûment avec son coach YaniSport, qu'il voit d'ordinaire jusqu'à quatre fois par semaine, le comédien de Nos chers voisins a réussi à perdre plus de 35 kilos, soit dix tailles de pantalon. Le 20 novembre dernier, il faisait fièrement part de sa métamorphose en se prenant en photo à côté d'un vieux jean désormais bien trop grand pour lui.

Avec le confinement, Issa Doumbia ne doit pas relâcher ses efforts. Mais, il n'est pas toujours évident de trouver la motivation lorsqu'on se retrouve seul. Sur Instagram, samedi 11 avril 2020, l'animateur a expliqué avoir récemment eu beaucoup de mal à maintenir le cap. "Y a des jours avec, y a des jours sans ! Aujourd'hui je me suis levé du pied gauche, ça arrive...", lit-on. Un sentiment qu'il a déjà ressenti auparavant mais, comme il l'indique, il peut toujours trouver refuge dans la salle de sport de son coach dans ces moments-là. Chose qu'il n'est plus autorisé à faire aujourd'hui. "Là je suis chez moi comme tout le monde et j'ai pas le moral... Mais j'ai envie de me dépenser alors je commence la séance et à la fin du 2e tour de circuit je craque ! Je ronchonne car je me trouve nul, je ne vois plus personne depuis des semaines...", confie-t-il. Bien que la solitude soit pesante, Issa Doumbia n'en reste pas moins accompagné par se proches, qui prennent régulièrement de ses nouvelles. Et malgré le manque, il retrouve alors le sourire.

Son message a touché en plein coeur sa communauté, qui est déjà très impressionnée par sa détermination à vouloir se sentir mieux dans son corps. En commentaires, ils sont nombreux à lui avoir apporté leur soutien à travers des mots réconfortants. "Tu es vaillant et combattant", "Bravo pour toute la force et l'amour que tu propages", "Je t'envoies plein de force et des ondes positives", lit-on.