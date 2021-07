Issa Rae (Insecure) mariée : Les superbes photos de la cérémonie, en France

Issa Rae et Louis Diame se sont donc mariés deux ans après leurs fiançailles, révélées en 2019 dans les pages du magazine Essence. Issa n'avait pas verbalement officialisé ses fiançailles, mais s'était contentée de poser en couverture de la publication, une bague à l'annulaire gauche.

Issa et Louis sont en couple depuis plusieurs années. Ils ont réalisé de rares apparitions publiques à deux et prennent soin de vivre leur romance le plus discrètement possible. "Je reçois des réactions sur tout. La chose pour laquelle je n'en ai pas besoin, c'est la personne avec qui je couche", avait-elle expliqué au magazine Marie Claire en 2018.