Jack Hatton : Mort à 24 ans de la jeune star du judo

Triste nouvelle pour le milieu du judo. Nous apprenons la mort de l'espoir olympique américain Jack Hatton, à seulement 24 ans. Considéré comme l'une des meilleures chances de médaille dans la discipline lors des prochains Jeux olympiques, à Tokyo, en 2020, le jeune athlète est "mort soudainement" mercredi 25 septembre 2019, selon un communiqué de la Fédération américain de judo, qui n'a pas indiqué les causes de son décès.

"C'est avec le coeur très lourd que USA Judo annonce la mort inattendue du membre de l'équipe nationale Jack Hatton. Il était l'un des meilleurs judokas américains et avait remporté plusieurs médailles dans différentes compétitions à travers le monde", a annoncé la Fédération dans son communiqué. Jack Hatton avait notamment remporté la médaille d'agent au Grand Prix d'Antalaya, en Turquie, en 2018. 30e mondial dans la catégorie des moins de 81 kilos, il avait atteint le second tour des trois dernières éditions des Championnats du monde.

Surnommé "Judo Jack", il était un joueur très apprécié de ses partenaires. Depuis l'annonce de sa mort, un crowdfunding a été lancé pour aider sa famille financièrement. Des messages d'hommages fleurissent également sur les réseaux sociaux. Le centre Pedro's Judo, où Jack avait l'habitude de s'entraîner, a publié un texte sur Facebook. "Nous vous informons du décès d'un de nos élèves, partenaires, frères et amis : Jack Hatton. C'était l'un des meilleurs athlètes américains, mais il avait aussi un grand coeur, il était aimant et très amical. Il reste un modèle dans notre dojo et dans tout le pays", est-il indiqué. Un communiqué suivi d'un message pour sensibiliser "à la dépression" et aux "maladies mentales".