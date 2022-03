Jack Nicholson : Son séduisant fils, Ray, en couple avec la fille d'une célèbre actrice !

Le mariage risque d'être haut en couleurs, s'il a un jour lieu ! Ray Nicholson, le fils de 30 ans de Jack Nicholson, a été repéré en plein rendez-vous galant le mercredi 9 mars 2022 à Santa Monica, en Californie, avec... Delilah Belle Hamlin. Vous ne connaissez pas la jeune femme ? Il s'agit de la fille aînée de Lisa Rinna - Real Houswives of Beverly Hills, Melrose Place, Des jours et des vies... - et de son époux Harry Hamlin, qui sont également parents d'Amelia Gray, 20 ans. Sacré mélange.

Aux dernières nouvelles, Delilah Belle Hamlin était en couple avec un certain Eyal Booker. Mais les tourtereaux n'ont pas été aperçus ensemble depuis la fin de l'année 2021 et de nombreuses choses peuvent arriver en l'espace de quelques semaines. Selon le média E! News, ils auraient rompu il y a deux mois et la jeune beauté de 23 ans serait actuellement "dans un excellent état d'esprit". Ce qui explique son large sourire aux lèvres, le mercredi 9 mars 2022, alors qu'elle partageait un dîner romantique avec Ray Nicholson.

Les amoureux ont été aperçus, très complices, à l'entrée puis la sortie du restaurant. Ils sont arrivés dans la même voiture... et sont repartis ensemble, quelques heures plus tard, dans le même véhicule. Ray Nicholson est le fils de Jack Nicholson et de Rebecca Broussard. Le comédien a également eu Lorraine avec elle en 1990, mais aussi Jennifer en 1963 avec Sandra Knight, Caleb James en 1970 avec Susan Anspach et Honey en 1981 avec Winnie Hollman. Raymond, alias Ray, suit d'ailleurs les traces de papa. Il est récemment apparu dans les films Licorice Pizza et Promising young woman. Il vient de boucler le tournage du film Amazon Prime Out of the Blue, dans lequel il donne la réplique à Diane Kruger.