Jack Wagner (Melrose Place) : Mort de son fils de 27 ans

Depuis de nombreuses années, il se battait contre ses addictions à la drogue et à l'alcool, un combat qu'il a fini par perdre : le jeune Harrison Wagner, dont le père Jack tenait un rôle important dans la série Melrose Place, est décédé à seulement 27 ans ce lundi. Retrouvé mort dans un parking de Los Angeles, il a été trouvé par la police, qui n'a pu que constater le décès selon les informations du Mail Online.

Pour le moment, aucune autre information n'a été communiquée par les autorités ou par la famille du jeune homme, sans doute effondrée après cette triste nouvelle. Son père, qui s'était distingué à partir de la 4ème saison de la série à succès Melrose Place, n'a pas encore réagi, tout comme son frère Peter, âgé de 4 ans de plus que lui ou leur mère, Kristina.

L'acteur, qui s'était fiancé en 2008 avec son ancienne partenaire Heather Locklear, avait également eu une fille, Kerry, née d'une aventure d'un soir. Une famille probablement écrasée de chagrin qui savait toutefois que le jeune homme luttait contre de terribles addictions à la drogue et à l'alcool. Un véritable problème, que son père avait lui aussi connu plus jeune.

"Je vais demander à ceux qui veulent partager leurs peurs, leurs addictions et leurs luttes de le faire avec moi. Nous pouvons les affronter ensemble, je vais commencer. Je crains pour la sécurité de mon plus jeune fils. Harrison a lutté contre la drogue et l'alcool comme moi quand j'étais plus jeune. Il a rechuté..." avait-il écrit en 2016, alors que son fils avait disparu plus d'une semaine.

Le jeune homme, à peine âgé de 18 ans à l'époque, avait été également très marqué par la mort du rappeur Mac Miller deux ans plus tard, lui aussi mort d'une overdose. "C'est un signal d'alarme pour ceux qui consomment encore et souffrent de la maladie", avait-il écrit au lendemain de sa mort. On ne sait pas encore ce qui a causé sa mort, même si une overdose est privilégiée, mais la nouvelle sera bientôt confirmée.