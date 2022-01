Jackson Brundage : L'adorable enfant des Frères Scott est devenu un homme !

Adorable fils de Nathan Scott et de Haley James dans la série Les Frères Scott, Jackson Brundage est devenu un charmant jeune homme. Beau blond au regard clair, il est désormais âgé de 20 ans mais a toujours conservé sa mine enfantine et son air innocent. Sur Instagram, celui qui a commencé sa carrière à la télévision à seulement 5 ans dans Les Frères Scott partage régulièrement des clichés de son quotidien et de ses amis sur son compte Instagram.

Fans du jeune homme, de nombreux abonnés ne cessent de se remémorer son rôle phare du craquant Jamie Scott. "Tu es vraiment bon acteur, j'ai aimé beaucoup de voir jouer dans.les frères scott et tu as vraiment beaucoup changé", "JAMIE SCOTT", "Il a grandi James Lucas Scott", "Tu as tellement grandi", "Tu étais fantastique dans la série Les Frères Scott !", "Petit Jamie" peut-on lire en commentaires de ces publications.