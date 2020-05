Jacob Tremblay (Wonder) : L'enfant star grandit à vue d'oeil

Jacob Tremblay a déjà un autre joli projet pour 2020 : le doublage du personnage de Polochon dans l'adaptation Disney de La Petite Sirène, par le réalisateur Rob Marshall. Mais le tournage qui devait commencer ce mois d'avril aux Pinewood Studios de Londres a été suspendu à cause de la crise du coronavirus. Reparti au Canada pour se confiner avec ses parents et ses deux soeurs, il occupe son temps en publiant des photos et vidéos humoristiques sur son compte Instagram.