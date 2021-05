Jacques Cardoze (Complément d'enquête) quitte la télé et rejoint... l'OM !

La nouvelle a commencé à s'ébruiter il y a quelques jours. Jacques Cardoze a pris la décision de quitter son poste de journaliste et de présentateur pour le magazine télé Complément d'enquête sur France 2, après trois ans de bons et loyaux services. Jacques Cardoze opère un virage à 180° et s'apprête désormais à rejoindre... l'Olympique de Marseille ! À 51 ans, le journaliste a passé l'âge d'enfiler les crampons, c'est pourquoi il a été choisi pour devenir le nouveau directeur de la communication du club phocéen.

Sur Twitter, Jacques Cardoze a confirmé ces informations vendredi 7 mai 2021. "Je suis fier de pouvoir annoncer mon arrivée à la direction de la communication de l'Olympique de Marseille (à compter du 15 juin). Je rejoins mon club de coeur, mon club de toujours, celui qui n'a cessé d'accompagner mes pensées pendant mes 30 années de télévision. (...) J'ai hâte de pouvoir retrouver les chants au stade Vélodrome et cette ambiance unique dont nous avons tant besoin", a-t-il écrit.