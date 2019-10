Jacques Chirac : sa marionnette des Guignols volée et mise en vente

Les Guignols de l'info auraient voulu inventer cette histoire, ils ne l'auraient pas pu ! Et pourtant : la marionnette utilisée à l'époque pour représenter Jacques Chirac a bien été volée... avant d'être mise en vente sur Leboncoin au lendemain de la mort de l'homme politique. Disparu le 26 septembre 2019, notre ancien président de la République a donc crée à son insu l'offre et la demande. Pour la modique somme de 5000€, il a été possible, pendant quelques heures, de se procurer son visage en latex en ligne – l'un des sept conçus pour l'émission.

Il faut croire que le ravisseur n'avait pas bien calculé son coup. Prévenu de cette filouterie, la direction de Canal+ a lancé une enquête très vite résolue... Le vendeur ayant laissé un numéro de téléphone sur le site afin de faciliter la transaction. "On l'a récupérée en moins de quarante-huit heures, a précisé un cadre de la chaîne au Parisien, dans l'édition du 6 octobre. Pour le reste, l'enquête est en cours". L'identité du malfrat n'est peut-être pas encore connue, mais les traits autour de sa personne se dessinent peu à peu. Selon les informations du quotidien, il s'agirait d'un membre des équipes de H2O – société à l'origine des émission de Cyril Hanouna – qui se trouvent dans les mêmes locaux.

Jacques Chirac dans Les Guignols de l'info, déjà victime de vol

Des Arènes de l'info à La semaine des Guignols, Canal+ a décrypté l'actualité politique et sociétale pendant trente ans avant de devoir dire un "A ciao bonsoir" définitif en 2018. A l'époque, c'est l'imitateur Yves Lecoq qui prêtait sa voix au personnage de Jacques Chirac, parmi les plus de 120 autres qu'il interprétait – dont Patrick Poivre d'Arvor à la présentation ou encore Bernard Tapie. Une mésaventure très similaire à celle qui vient de se produire avait d'ailleurs eu lieu. "Ça nous était déjà arrivé, raconte un marionnettiste au Parisien. Mais on n'a jamais su qui avait fait le coup."