Jacques Dutronc et Sylvie Duval : très rare photo du discret couple

De la vie privée de Jacques Dutronc, on ne connaît finalement que peu de choses. Papa de Thomas Dutronc , né en 1973 de son mariage avec Françoise Hardy, la Vieille Canaille partage aujourd'hui la vie de Sylvie Duval, maquilleuse professionnelle qu'il a rencontrée pour la première fois sur le tournage du film Place Vendôme. Très discrète, ses apparitions se font rares au bras de Jacques Dutronc. Les seules fois où Sylvie Duval a accepté de se dévoiler au côté de l'acteur de Mado - que France 5 diffuse ce vendredi 4 mars - étaient lors de la 30ème cérémonie des César et dans le documentaire Un jour, un destin qui lui était consacré il y a quelques années. Ce qui ne veut pas dire que le couple ne tient pas le cap. Ce serait même plutôt le contraire !

Si Jacques Dutronc se penche peu sur sa vie de couple avec Sylvie Duval, Françoise Hardy, restée très proche du père de son fils Thomas, s'en est chargée pour lui. Dans une interview accordée au magazine Gala, la chanteuse de Comment te dire adieu avait dressé un portrait très élogieux de la compagne de son ex : "Elle est belle, débor­dante d'éner­gie, toujours prête à sauter dans un avion pour le rejoindre, et capable de cuisi­ner, réparer un toit, rempailler une chaise, édifier un muret, peindre, coudre, mille autres choses enco­re... Il m'ar­rive de blaguer en disant qu'elle sait tout faire... sauf des chan­sons".

Elle n'y connaît peut-être rien en musique mais Sylvie Duval peut se vanter d'être au diapason avec Jacques Dutronc. Le couple ne s'est toujours pas marié et ne compte pas passer le cap. Pour cause, l'ancien acolyte de Johnny Hallyday est toujours officiellement uni à Françoise Hardy. Non pas par amour ni même par affection - même s'ils se considèrent toujours autant l'un et l'autre - mais plus pour le côté pratique. A Paris Match en 2016, Françoise Hardy indiquait que le mariage n'était pas dissous pour des "raisons fiscales et notariales". Si Jacques Dutronc "aime les filles", Sylvie peut se rassurer : il n'a d'yeux que pour elle.