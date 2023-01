Jacques Sereys est mort à l'âge de 94 ans, le monde du théâtre en deuil

Coup de théâtre pour la scène française. L'immense comédien Jacques Sereys, qui était sociétaire honoraire de la Comédie-Française, est mort à l'âge de 94 ans, comme l'a annoncé l'Elysée dans un communiqué officiel, diffusé le 1er janvier 2023. "Il était une figure estimée du théâtre français et un visage familier de notre cinéma populaire, peut-on lire dans le document. Il avait voué sa vie aux auteurs du répertoire, mais c'est son destin même, brillant et inattendu, à travers les milieux, les époques et les tempéraments, qui semblait tiré d'une pièce de Carlo Goldoni."

Figure estimée du théâtre français, Jacques Sereys avait vécu sa vie sur les planches. Marivaux, Genet, Corneille, Feydeau... chaque défi finissait, avec lui, par un tonnerre d'applaudissements. Sur petit et grand écran, le Marseillais né en 1928 avait également brillé, plus que de raison. Au cinéma, l'acteur était un fidèle de Louis Malle, mais on l'avait également aperçu dans Le Hussard sur le toit de Jean-Paul Rappeneau, Le Bossu de Philippe de Broca, ou encore en 2003, dans Chouchou avec Gad Elmaleh. Il avait même incarné Louis XIV dans un épisode de l'émission Secrets d'histoire, présentée par Stéphane Bern, prouvant que chacune de ses performances, qu'importe son public, était exemplaire.

A 19 ans, il a lu ses classiques et perdu son accent

Elevé par une mère brodeuse, Jacques Sereys avait débuté sa carrière dans un tout autre domaine professionnel, au Crédit Lyonnais, ne se doutant pas qu'il pourrait, à ce point, réaliser ses rêves. "À dix-neuf ans, il a lu ses classiques, perdu son accent et passe le Conservatoire, rappelle la Comédie-Française, qu'il avait intégré en 1955 pour plus de 30 ans. Dès lors, il travaille, lit, apprend". En venant vivre à Paris en 1947, le comédien et metteur en scène a rencontré le succès mais aussi l'actrice Philippine de Rothschild - décédée en août 2014 -, qu'il a épousée et avec qui il a eu deux enfants, Camille née en 1962, Philippe Sereys de Rothschild - le compagnon de Carole Bouquet - né en 1963. Toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Jacques Sereys...