Jacques Villeret alcoolique et violent ? Son ex-femme accusée de mentir et de l'avoir ruiné, règlement de comptes de sa soeur

Son allure sympathique, son visage rond et ses bouclettes restent en mémoire lorsque l'on pense aux multiples personnages que Jacques Villeret a incarnés. Une carrière qu'il a menée de front et qui lui a permis de faire partie des acteurs les plus populaires d'un pays qui l'a pleuré le 28 janvier 2005. Soit quelques jours avant son anniversaire, car il aurait dû fêter ses 54 ans le 6 février suivant si une hémorragie interne en rapport avec une maladie hépatique ne l'avait pas emporté. Quelques mois après sa disparition, son ex-femme Irina Tarassov a publié le livre Un jour tout ira bien (éditions Flammarion) dans lequel elle revient sur son couple avec l'acteur. Un ouvrage qui a provoqué un tollé dans la famille de Jacques Villeret et sa soeur Ghislaine a souhaité remettre les pendules à l'heure.

Irina Villeret s'est séparée de Jacques Villeret en 1998, soit après deux décennies de vie commune durant lesquelles il a adopté son fils Alexandre. Après sa mort, elle a souhaité raconter sa vie avec cet artiste emblématique et l'a décrit comme un homme rongé par son passé - son père biologique ne l'a jamais reconnu - et par l'alcool. Sur le plateau de Thierry Ardisson en 2005, elle a affirmé qu'il lui avait dit qu'il "n'était pas programmé pour vivre" et que lorsqu'il buvait, il pouvait être très violent et avoir une double personnalité. Quelques semaines plus tard, la soeur du disparu a donné sa version des faits dans la même émission.

Un frère "sali"

Outré de voir son frère ainsi "sali" à travers le livre d'Irina Villeret qui a également choqué ses parents, Ghislaine Villeret a présenté les choses sous un autre angle : "C'est présenter Jacques comme un monstre, ce qu'il n'était pas." Selon elle, il n'aurait jamais pu dire qu'il était "programmé pour mourir", tant il avait des projets encore dans sa vie. Quant au fait de ne pas avoir été élevé par son père biologique, cela ne l'a pas empêché de tisser une belle relation avec son beau-père qu'il adorait selon sa soeur et elle a démenti le fait qu'il ait eu une enfance malheureuse, comme le raconte le livre d'Irina Villeret.

L'alcoolisme de Jacques Villeret n'est pas contredit par sa soeur, mais pour elle, il n'a jamais été violent physiquement, même si elle a reconnu qu'il pouvait être verbalement agressif. Elle s'est insurgée du fait qu'il aurait pu battre sa femme. Pourquoi un tel tableau dans cet ouvrage ? Pour faire vendre peut-être, estimait Ghislaine Villeret qui a souligné qu'il a divorcé d'Irina quand il a réalisé les problèmes d'argent et les dettes fiscales qu'elle aurait contribué à aggraver.

La soupe à l'héritage

L'héritage du héros du Dîner de cons a été source de conflits, sa famille ayant été poussée à y renoncer en raison de dettes qu'il n'aurait pas épongées avant sa mort. Après des batailles juridiques, notamment contre un certain Ahmin Boufroura qui se disait alors demi-frère de Jacques Villeret - et vendait les prétendues toiles de l'acteur à d'autres, comme Nicolas Sarkozy -, elle a pu reprendre la main sur la succession de son défunt frère. Sa dernière compagne, Sény, qu'il a rencontrée en 2002, n'a pas été mentionnée pour le testament. Elle n'était pas dans le coeur de la famille de l'acteur, cette dernière ayant refusé sa présence lors de l'enterrement.