Jade (Koh-Lanta) : Troublantes photos d'elle et d'un footballeur connu, elle s'explique sur leur lien !

Pour le vingtième anniversaire de Koh-Lanta, TF1 et ALP ont vu les choses en grand. En effet, la production a réuni un casting cinq étoiles, avec "la crème de la crème". Parmi les aventuriers présents dans cette édition All Stars baptisée Koh-Lanta, La Légende, les téléspectateurs ont pu retrouver le très complet Claude, le survivor par excellence Teheiura, la stratège Cindy, ou encore la performante et très appréciée Jade. Et le retour à l'écran de cette dernière a fait émerger une ressemblance frappante avec un footballeur connu.

Depuis le coup d'envoi de Koh-Lanta, La Légende fin août 2021, les internautes sont nombreux à se dire perturbés, sur les réseaux sociaux. Jade ressemble énormément à Mattéo Guendouzi, un footballeur d'Arsenal prêté à l'Olympique de Marseille pour la saison 2021/2022. L'international français affiche une longue chevelure bouclée, de grands yeux marrons et de jolis traits de visage. Jade a les cheveux plutôt lisses, voire ondulés par moment. Son regard est le même que la star du ballon rond.

"À gauche Jade, à droite Mattéo Guendouzi. Je n'ai qu'un seul truc à vous dire... On ne les a jamais vus au même endroit au même moment", peut-on lire sur les réseaux sociaux. Un montage photo partagé sur Instagram par Jade elle-même. En effet, en story lundi 15 novembre 2021, l'aventurière réagit à cette comparaison avec humour. "C'est que Mattéo Guendouzi est mon frère jumeau, pas de la même mère et pas du même père", lance-t-elle.

Rappelons que Koh-Lanta, La Légende ne revient sur TF1 que mardi 23 novembre 2021. Pas d'épisode ce mardi 16 novembre 2021... tout simplement car la Une diffuse du football. En effet, les téléspectateurs pourront suivre la dernière journée de qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L'équipe de France disputera alors un match contre la Finlande. Les Bleus étant déjà qualifiés, le sélectionneur Didier Deschamps devrait, d'après RMC Sport, tenter de nouvelles combinaisons sur le terrain... et faire jouer Mattéo Guendouzi ! Alors, pas de Jade ni de Koh-Lanta sur TF1, mais peut-être son "frère jumeau" footballeur !