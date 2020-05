Jade Leboeuf enceinte : elle pose en lingerie et dévoile son ventre rond

View this post on Instagram

Je ressens dj tellement d'amour pour ce petit tre que je ne connais pas encore Mon corps se transforme de jour en jour tout comme ce que je ressens en moi et ses mouvements qui voluent avec le temps. J'ai l'impression d'avoir appris qu'on attendait un enfant hier et me voil dj plus de 6 mois de grossesse. Que a passe vite! Je me languis de voir sa bouille, qui ressemblera srement son papa d'aprs ce qu'on a pu voir sur la dernire chographie Quand je pense que mon fils est la concrtisation de notre amour a me donne les larmes aux yeux, alors que je ne suis pas une personne motive. Il est notre lien pour la vie #momtobe #joy #6monthspregnant #27SA #pregnancyphotography