Jaja (Secret Story) au coeur d'une fête clandestine : la police belge intervient

Les fêtes clandestines se font de plus en plus nombreuses ces derniers temps alors même que la Covid-19 continue de tuer partout dans le monde. Dernièrement, c'est l'ex candidat de Secret Story 10 (2016), Jaja, qui aurait été à l'origine de l'une d'entre elles. En effet, d'après plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux dans la soirée du samedi 12 décembre 2020, mais aussi selon les informations de RTL Info, le jeune homme qui a perdu beaucoup de poids, a souhaité fêter ses 28 ans dans un entrepôt transformé en discothèque du côté de Laeken en Belgique.

Pas moins d'une centaine de personnes auraient été invitées à célébrer son anniversaire. Alcool, chichas, capsules contenant du gaz hilarant, les invités ont fait la fête dans plus de 200 m2. La police belge a fini par être avertie et est venue interrompre la soirée aux alentours de 2h du matin. Une soixantaine de personnes auraient été identifiées et des procès-verbaux ont été dressés.

Léana, vue dans les Anges, aurait dû faire partie des fêtards, comme elle l'expliquait en direct sur son compte Instagram. La jeune femme venait alors de faire deux heures de route pour rejoindre la soirée. "C'était l'anniversaire surprise de Jaja, c'est pour ça que je suis venue sur Bruxelles. (...) Je suis venue pour Jaja, même s'il n'était pas au courant, puisque c'est un anniversaire surprise", révélait-elle. Malheureusement, la candidate de télé-réalité a dû faire demi-tour aussitôt après avoir débarqué sur les lieux. "On arrive là-bas, et son meilleur ami nous appelle pour nous dire que c'est mort. Il y a un fourgon de police, amendes de 250 euros, et plus de soirée. Ça rigole pas. La soirée est annulée."