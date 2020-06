Jaja (Secret Story), -30 kg : son étonnante astuce pour un ventre plat

La perte de poids de Jaja impressionne ! Depuis quelques semaines maintenant, l'ancien candidat de Secret Story a opéré un retour en force sur les réseaux sociaux, apparaissant très aminci. Oubliés les kilos en trop qui le complexaient, le jeune homme s'est métamorphosé ! S'il a eu recours à la chirurgie esthétique en 2018 pour remodeler son ventre et son menton, ce sont bel et bien ses propres efforts qui ont fini par le faire maigrir. En effet, Jaja est devenu un véritable accro au sport, se rendant quotidiennement à la salle. En outre, il a adopté une alimentation saine et s'est débarrassé de ses addictions, comme le sucre par exemple.

Mais alors qu'on pensait qu'il avait livré tous ses secrets, voilà qu'il fait de nouvelles révélations. Mercredi 24 juin 2020, Jaja a posté une photo inattendue sur son compte Instagram, dévoilant son astuce pour afficher un ventre plat. "Aujourd'hui, je dois vous avouer un lourd secret très personnel... Je porte une gaine pour mes shooting !!", a-t-il reconnu en légende d'une image de lui, son T-shirt relevé pour exhiber cet accessoire qu'il ne quitte plus. Et pour lui de s'expliquer : "Ne me jugez pas, c'est juste pour aplatir ma peau morte qui tombe, n'oubliez pas que j'ai le bas du ventre qui m'arrive aux genoux !! Vous aimez mon secret ? La gaine, c'est ma vie. En attendant l'abdominoplastie."

Car oui, malgré son travail de longue haleine pour obtenir de tels résultats, Jaja n'en a pas tout à fait fini avec les opérations. Pour terminer sa transformation physique, il sera probablement contraint de repasser sur le billard comme il l'expliquait le 19 juin dernier. "Ce matin, je suis un peu stressé. J'ai rendez-vous avec mon chirurgien pour savoir si je vais devoir faire de la chirurgie réparatrice (abdominoplastie). J'ai la peau du ventre qui tombe légèrement. Je n'espère pas, j'ai très peur du verdict !!", appréhendait-il auprès de sa communauté. Une ultime étape effrayante qui pourrait toutefois concrétiser ses objectifs !