Secret Story : Un candidat aminci de 27 kilos, photo de sa transformation

Les kilos en trop sont un complexe pour beaucoup, et d'autant plus pour ceux dont l'image est le business. Si la chirurgie esthétique est un procédé alléchant et miraculeux pour atteindre ses objectifs, certains préfèrent user des bonnes vieilles méthodes : la pratique du sport et une bonne alimentation. C'est notamment le cas de Jaja. À 27 ans, l'ancien candidat de Secret Story a décidé de mettre le holà sur ses mauvaises habitudes et a entrepris de prendre soin de lui. À l'aide d'un coach, le jeune homme fournit des efforts intensifs pour obtenir la silhouette qui lui convient.

Force est de constater que son travail de longue haleine a porté ses fruits puisqu'il est parvenu à se délester d'un nombre impressionnant de kilos en un temps record. C'est ce qu'on apprend à travers sa dernière publication Instagram postée ce mercredi 17 juin 2020. Après une nouvelle séance à la salle de sport, Jaja a immortalisé sa ligne très amincie dans un large T-shirt. L'occasion pour ses followers de constater qu'il a perdu quelques tours de taille. Impression qu'il confirme d'ailleurs lui-même avec fierté en légende : "-27 kilos en quelques mois (mangez sainement, arrêtez le sucre. Motivez-vous à aller au sport !!) Ce T-shirt m'allait très très moulant, maintenant il me va très très large !! DÉTERMINATION."

Cette prouesse n'a pas manqué d'impressionner les internautes. "Tu es une source de motivation", "Bravo tu rayonnes comme ça", "Tu as réussi a perdre énormément, bravo Jaja, tu montres l'exemple", "T'es un vaillant", "C'est pas évident, tu pars de loin et tu ne lâches pas... Continue comme ça", "Mais tu gères de fouuuu", le félicite-t-on en masse en commentaires.

Voilà déjà plusieurs semaines que Jaja fait sensation sur la Toile, apparaissant de plus en plus affiné. Si son secret semble se résumer aux exercices et à une routine alimentaire mesurée, il n'a toutefois jamais caché avoir eu recours à une liposuccion au niveau du cou et du ventre en 2018. Mais depuis, c'est bel et bien sa détermination qui a fini de faire tout le travail.