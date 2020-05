Jaja (Secret Story) très aminci : son objectif pas encore atteint

C'est avec une grande surprise, et non sans un certain ravissement, que Jaja a constaté que sa fulgurante perte de poids faisait le tour de la Toile ce mercredi 27 mai 2020. Ces derniers jours, l'ancien candidat de télé-réalité révélé dans Secret Story en 2016 a opéré un retour en force sur Instagram en postant quelques photos de sa personne, où il apparaît très aminci. Si on savait qu'il avait eu recours à la chirurgie esthétique en 2018 pour remodeler son ventre et son menton, les internautes se demandent maintenant s'il n'aurait pas succombé une seconde fois au bistouri.

Fier du succès de ses publications, Jaja s'est timidement exprimé à ce sujet via ses stories. "Je suis content. Objectif encore 10 kilos [à perdre, NDLR]. Si je ne craque pas...", a-t-il révélé. Le mystère reste donc encore entier vis-à-vis d'une possible opération de chirurgie esthétique. Jaja pointe en tout cas du doigt celui qui l'a aidé ces derniers temps à se remettre en forme.

Il s'agit du YouTubeur Jordan, lequel partage régulièrement des vidéos sur ses réseaux sociaux pour aider les internautes à perdre du poids. Satisfait du contenu qu'il propose, Jaja n'a pas hésité à lui faire de la promo pour sa communauté : "J'ai regardé toutes ses vidéos. Il explique tout pour maigrir", a-t-il assuré. Visiblement déterminé à ne faire aucun écart, le jeune homme de 26 ans a ensuite partagé des photos de son repas : "Tomate cerise et blanc de poulet". Un plat qui ne fait pas forcément rêver mais qui apporte visiblement des résultats bluffants !