Jaja (Secret Story) très aminci : bluffés, les internautes le félicitent

Au début du mois de mai 2018, Jaja décidait d'avoir recours à la chirurgie esthétique pour remodeler sa silhouette plutôt enrobée. L'ancien candidat de Secret Story s'envolait alors vers la Tunisie, à l'instar d'autres vedettes du petit écran avant lui, pour une liposuccion au niveau du cou et du ventre. "C'est un nouveau départ (...) J'y ai beaucoup réfléchi", confiait-il à sa communauté à l'époque. En quelques semaines seulement, le jeune homme était par la suite ravi face aux premiers résultats visibles : "Je n'ai plus de double menton. Je suis choqué, regardez-moi de face, il n'y a plus rien qui pend. Ça me fait trop bizarre (...) Je n'aurais jamais cru avoir autant de résultats aussi rapidement."

Force est de constater que deux ans ans plus tard, Jaja est toujours aussi équilibré. Mieux encore, il semble avoir perdu encore quelques kilos (combien ? Mystère...) ces derniers temps, comme le prouvent ses récentes photos postées sur Instagram. En effet, il y a deux jours, celui qui est passé par Les Anges est apparu transformé alors qu'il prenait la pose en short et T-shirt long. Fini les complexes, Jaja est aujourd'hui fier d'afficher sa ligne. Et ce n'est pas pour déplaire aux internautes, lesquels ont été impressionnés. "Comme il a maigri !!", "T'as plus de ventre wahooo", "Ça te va trop bien comme ça", "Trop beau Jaja", "Bravo pour ta perte de poids", lui adressent-il en commentaires.

Et alors qu'ils sont nombreux à se demander s'il ne serait pas repassé par la case bistouri pour atteindre ses objectifs, Jaja a en tout cas l'air de suivre un régime sec puisque dans sa story, il a indiqué être en manque de sucreries... Quoi qu'il en soit, son sourire éclatant ne laisse aucun doute quant à son bien-être actuel.