Jaja (Secret Story), presque 30 kg en moins : il risque l'opération

Jaja épate ses followers depuis la révélation de sa transformation physique le 27 mai 2020. Le jeune homme qui s'est fait connaître en participant à Secret Story en 2016 a perdu pas moins de 27 kilos. Et son corps a tellement changé qu'il doit à présent peut-être se faire opérer.

Vendredi 19 juin 2020, Jaja a posté une photo de lui avec un masque chirurgical sur le visage. L'ex-Secrétiste avait un rendez-vous important pour continuer sa transformation physique. En commentaire, il a écrit : "Ce matin, je suis un peu stressé. J'ai rendez-vous avec mon chirurgien pour savoir si je vais devoir faire de la chirurgie réparatrice (abdominoplastie). J'ai la peau du ventre qui tombe légèrement. Je n'espère pas, j'ai très peur du verdict !!" L'objectif de l'intervention dont parle Jaja est de retirer l'excédent de peau.

Cette opération ne sera pas la première pour Jaja. Le jeune homme qu'on a aussi pu voir dans Les Anges a eu recours à la chirurgie esthétique en 2018 pour remodeler son ventre et son menton. Mais pour obtenir le nouveau corps qu'il a affiché sur les réseaux sociaux, Jaja s'est donné beaucoup de mal. C'est grâce au sport et au youtubeur Jordan qu'il a réussi à perdre du poids. Et comme il l'a fait savoir, il ne compte pas en rester là. Il souhaite encore se délester de 10 kilos.

Si Jaja a réussi un tel exploit en seulement quelques mois, c'est aussi parce qu'il fait très attention à ce qu'il mange et ne se nourrit que d'aliments pauvres en graisse. Il a d'ailleurs plusieurs fois posté sur Instagram des photos de lui en train d'acheter ses "fruits de la semaine". Jaja est un nouvel homme, on ne l'a jamais vu aussi heureux !