Jaja (Secret Story) reprend 14 kilos : "Mes démons alimentaires ont refait surface !"

Il y a bientôt un an que Jaja a fait un retour remarqué sur les réseaux sociaux. L'ancien candidat de télé-réalité, vu dans Secret Story et Les Anges, a impressionné en apparaissant très aminci. Jaja a en effet réussi à se délester d'une trentaine de kilos en s'imposant une routine sportive de fer et une nouvelle hygiène alimentaire. Mais voilà, les vieux travers du jeune homme de 28 ans l'ont rattrapé et dans la journée du 1er avril 2021, il a annoncé avoir repris du poids, à son grand regret.

"Il y a presque 1 an, je commençais mon incroyable transformation. J'avais perdu 33 kilos !! Malheureusement j'ai repris 14 kilos !!", a-t-il révélé sur Instagram. Et d'expliquer : "J'ai baissé les bras parce que j'en avais marre, mes démons alimentaires ont refait surface !" Jaja ajoute avoir d'ores et déjà entamé une nouvelle remise en forme pour retrouver la silhouette qu'il a eu tant de mal à se sculpter. "Je suis de nouveau déterminé pour me reprendre en main !! Je suis motivé !! Que la transformation commence", a-t-il prévenu en légende d'une photo de lui à la salle de sport. En commentaires, il a reçu les nombreux encouragements des internautes.