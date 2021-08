Jake Gyllenhaal révèle pourquoi il a arrêté de se laver tous les jours

Se laver une fois par jour, est-ce vraiment bien utile ? Pas le moins du monde pour Jake Gyllenhaal qui a récemment confié lors d'une interview avec Vanity Fair le 5 août 2021 qu'il n'était pas un adepte des douches ou des bains quotidiens. "De plus en plus, je trouve que le bain est moins nécessaire, parfois" a déclaré l'acteur de 40 ans alors qu'il était censé faire la promotion du parfum Luna Rossa Ocean de Prada.

"Je crois vraiment (...) que les bonnes manières et la mauvaise haleine ne vous mènent nulle part dans la vie. J'y fais donc attention. En revanche, je pense aussi qu'il y a tout un monde de non-bain qui est aussi très utile pour l'entretien de la peau, et nous nous nettoyons naturellement nous-mêmes" a-t-il ajouté, précisant ainsi que s'il ne se lavait pas forcément le corps tous les jours, il se lavait en revanche les dents régulièrement.

Des déclarations qui interviennent juste après les confidences de Mila Kunis et d'Ashton Kutcher qui ont déclaré le mois dernier qu'ils ne donnaient des bains à leurs enfants (Wyatt, 6 ans et Dimitri, 4 ans) que lorsqu'ils pouvaient "voir la saleté sur eux". Dans la même lignée, Kristen Bell et Dax Shepard ont révélé dans l'émission The View qu'ils attendaient que leurs enfants (Lincoln, 8 ans et Delta, 6 ans) "puent" avant de leur donner le bain ou la douche. "Une fois que vous sentez une odeur désagréable, c'est la manière dont la nature vous fait savoir et vous prévient que vous devez les laver" ont-ils précisé pour étayer leur propos.