Jamel Debbouze et la Comédie-Française vont s'affronter pour le Trophée d'Impro Culture & Diversité

La finale de l'édition 2022 du Trophée d'Impro Culture & Diversité - cette année autour de Molière à l'occasion du 400e anniversaire de naissance du dramaturge - se tiendra le 24 juin, à Paris. Il faudra bien évidemment compter sur la participation de l'humoriste Jamel Debbouze, parrain fidèle et impliqué de l'évènement. Mais aussi sur une nouveauté de taille...

En effet, pour la première fois, un spectacle d'improvisation théâtrale à la Comédie-Française réunissant sur scène des comédiens professionnels, l'humoriste Jamel Debbouze - qui était récemment à Marrakech pour fêter les 10 ans du festival d'humour -, des coachs et des jeunes collégiens improvisateurs ayant pratiqué l'impro toute l'année sera organisé ! Une rencontre intergénérationnelle entre comédiens de la mythique troupe de la Comédie-Française (sont notamment attendus Serge Bagdassarian, Benjamin Lavernhe ou encore Séphora Pondi) et des collégiens qui s'annonce comme un beau moment de partage et d'apprentissage.

Pour rappel, le Trophée d'Impro Culture & Diversité est un programme de pratique artistique national autour du match d'improvisation théâtrale destiné aux élèves scolarisés dans des collèges relevant de l'éducation prioritaire et des zones rurales. Créé en 2010 à l'initiative de Jamel Debbouze et Marc Ladreit de Lacharrière, sous la direction artistique de Alain Degois, dit Papy, le Trophée se déroule en cinq temps : 30 heures d'ateliers autour du match d'impro, dirigés par des comédiens / metteurs en scène professionnels tout au long de l'année puis les élèves participent ensuite à des matchs d'improvisation théâtrale dans leur collège, dans leur ville, puis à des Finales Régionales. Enfin, une équipe de chaque région vient à Paris pour représenter son territoire lors de la Finale Nationale du Trophée, au sein d'un grand théâtre parisien.

L'association Trophée d'Impro Culture & Diversité, créée à l'initiative de la Fondation Culture & Diversité, développe le Trophée d'Impro avec le soutien des groupes ID Logistics et Casino.