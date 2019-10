James Blunt : Son père a besoin d'un rein, il cherche un donneur

Le chanteur anglais James Blunt a de nouveau tiré les larmes de ses fans et, cette fois, ce n'est pas à cause des paroles de son tube larmoyant "You're Beautiful." L'artiste a lancé un appel à l'aide car son père est malade et a besoin d'un rein.

Un SOS, voilà ce qu'a lancé James Blunt, invité de l'animatrice Kate Garraway dans l'émission Good Morning Britain, mercredi 23 octobre 2019. Le chanteur de 45 ans, qui sort le 25 octobre prochain un nouveau disque intitulé Once Upon A Mind, a évoqué la situation de son papa, atteint d'une insuffisance rénale de stade 4. À lire aussi La reine Maxima des Pays-Bas en deuil : son père, Jorge Zorreguieta, est mort Obsèques du père de la reine Maxima des Pays-Bas : Toute la famille en deuil... Brigitte Macron, première dame qui se cherche : "J'ai besoin de temps..." James Blunt, ému, a donc évoqué son père Charles, qui attend une transplantation d'organe avant de basculer au stade 5 de la maladie, celui où il devient impossible de survivre... "Mon père ne va pas très bien. Il a besoin d'un nouveau rein. Et il est lui-même donneur de rein. Je suis venu ici pour vous demander quel est votre groupe sanguin. Si vous êtes O+, je vais vous l'enlever moi-même. Moi, je ne suis pas compatible", a-t-il raconté en essayant de dédramatiser un peu la situation. Ce groupe sanguin a beau être le premier groupe sanguin, le papa du chanteur ne trouve personne qui se porte candidat... Sur son nouveau disque, James Blunt a choisi de lui rendre hommage avec une chanson intitulée Monsters. De son enregistrement il a déclaré : "Cela a été pour moi un moment extraordinaire car lorsqu'on réalise que son père n'est pas immortel, que ses parents sont mortels, c'est une belle opportunité de lui dire toutes les choses qu'on a envie de lui dire. Cette chanson dit que je ne suis pas son fils, et qu'il n'est pas mon père. Nous sommes juste deux hommes qui se disent au revoir." L'interprète du tube mondial You're Beautiful a toutefois tenu à voir le verre à moitié plein, rappelant que pour lui la vie est assez douce. "Ma vie ne se résume pas qu'à de la misère. J'ai un enfant, j'écris des chansons pour eux. Je pars en tournée, et je laisse ma femme s'occuper de notre famille", a-t-il confié. James Blunt est marié depuis 2014 à Alexandrina Sofia Wellesley avec qui il a eu un petit garçon deux ans après.

Thomas Montet

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos