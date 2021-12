Jan Ullrich : L'ancien cycliste hospitalisé après une nouvelle rechute dans son combat contre l'alcool

Il y a des après-carrière plus difficiles pour certains grands champions que pour d'autres. Pour Jan Ullrich, ancienne grande star du cyclisme mondial, la retraite ressemble à une longue descente aux enfers. Vainqueur du Tour de France en 1997, l'Allemand de 48 ans a été le plus grand rival de Lance Armstrong pendant des années, terminant à la deuxième place de la grande boucle à trois reprises. Après sa très belle carrière achevée en 2006, le cycliste vit des moments très compliqués et fait souvent la Une des journaux.

Parti à Cuba pour fêter son 48e anniversaire, Jan Ullrich a connu une rupture sentimentale pendant le voyage, ce qui a entraîné une suite d'évènements pour le moins dramatique... Le journal allemand Bild rapporte que le natif de Rostock a alors plongé littéralement dans l'alcool, embarquant totalement ivre dans un avion le ramenant en Allemagne. Lors d'une escale au Mexique, ce dernier a été transporté à l'hôpital avant d'être finalement transféré dans une clinique en Suisse. C'est là qu'il va devoir désormais suivre une thérapie afin de combattre l'alcoolisme, un mal qui le suit depuis de nombreuses années.

Déjà en 2018, Jan Ullrich avait fait parler de lui pour une affaire sordide. Complètement alcoolisé et sous l'emprise de drogues, l'ancien sportif avait été arrêté après avoir tabassé une prostituée. Quelques années auparavant, il avait frôlé la mort après un grave accident de voiture alors qu'il était ivre au volant.

Il se déclarait heureux quelques semaines auparavant

Pourtant, il y a quelques semaines, l'espoir était de mise pour Jan Ullrich, invité du podcast de son ancien rival et désormais bon ami, Lance Armstrong, il semblait en forme après des moments très difficiles. "Il y a trois ans j'étais très mal (...) J'étais sur le même chemin que Marco Pantani, presque mort. Et puis j'ai récupéré et j'ai de bons amis, dont toi, qui m'ont amené à la vie. Maintenant, je suis très heureux", assurait-il avant d'ajouter : "J'ai arrêté la consommation d'alcool et de drogues il y a trois ans. Maintenant, je vis d'une manière très saine, ma petite amie cuisine très sainement pour moi. Cela m'a mis en forme et m'a fait me sentir bien".