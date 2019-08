Janet Jackson maman : Cet objet insolite avec lequel dort son fils...

En 2017, Janet Jackson donnait naissance à son premier enfant. Un petit garçon prénommé Eissa, fruit de son mariage terminé avec Wissam Al Mana. Dans les pages du magazine Stellar, disponible depuis le 11 août 2019, la star se livre sur les difficultés qu'elle rencontre comme mère célibataire.

"C'est dur d'être mère célibataire et de travailler. Je n'ai pas de nounou. Je fais tout moi-même. Si ma mère [Katherine Jackson, NDLR] a réussi à le faire avec neuf enfants, il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Bien sûr, quand je travaille quelqu'un veille sur lui mais, au final, c'est mon bébé et moi. Parfois, ce n'est pas facile mais ma vie a changé. De toute évidence, désormais, mon bébé passe en premier", a confié Janet Jackson au magazine australien. La chanteuse et son mari se sont séparés en avril 2017, cinq mois après la naissance du bébé. Ils s'étaient mariés en 2012.

La soeur du regretté Michael Jackson a aussi évoqué le goût d'Eissa pour... la musique ! "Il est du genre à utiliser sa baguette et à la faire retentir sur sa guitare. Je me suis dit : 'Mais pourquoi il joue comme s'il était violoncelliste ?' Il est parti dans sa chambre chercher une figurine de violon et me l'a apportée. Puis il a attrapé sa baguette et sa guitare et a continué. Alors, quand plus tard je suis revenue à la maison, je lui ai apporté un violon en jouet, je lui ai montré une fois comment s'en servir et c'était parti. Puis je lui ai acheté un vrai violon et il était surexcité. Il dort avec. Il mange son petit-déjeuner, son déjeuner et son dîner avec. Je lui montre de jeunes enfants qui font du violon sur l'iPad et ensuite il en découvre par lui-même, tous ces petits prodiges. Il crée des mélodies", a-t-elle ajouté avec fierté.

Aucun doute, de ses parents, Eissa a hérité le talent. On lui souhaite une carrière aussi belle que celle de son oncle.

Thomas Montet