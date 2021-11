Jannie Du Plessis : Mort de son bébé de 10 mois, une tragique noyade

C'est une épreuve qu'aucun parent ne devrait avoir à vivre. Star du rugby, ancienne gloire de l'équipe d'Afrique du sud, Jannie Du Plessis vient de perdre son jeune fils, Jan Nathaniël, seulement âgé de 10 mois. Une terrible épreuve à traverser pour le pilier qui a notamment évolué du côté de Montpellier entre 2015 et 2019 avant de retourner dans son pays natal l'année dernière.

Selon les informations données par la police dans un communiqué et relayées par The Times of London, "le 16 novembre aux environs de 19h, la police a été appelée pour la noyade d'un bébé de 10 mois tombé dans une piscine". Alors qu'il fêtait ses 39 ans aux côtés de sa femme Ronel, Jannie Du Plessis a donc été victime d'une terrible tragédie avec la mort par noyade, dans la piscine familiale, de son jeune fils Nathaniël.

Son équipe actuelle des Lions, située à Johannesburg, a réagi à l'information au travers du chef exécutif, Rudolf Straeuli. "Nous, la famille des Lions, n'allons pas bien du tout. Je peux confirmer que la tragédie a bien eu lieu et nous sommes dévastés", indique-t-il pour Sport24. Déjà père de deux filles, Rosalie et Hele, Jannie Du Plessis doit donc faire face à cette perte absolument terrible, mais il pourra compter sur le soutien indéfectible de son équipe et de ses dirigeants. "Je suis sûr que vous pouvez le comprendre, mais Jannie et sa famille ont maintenant besoin d'être tranquilles pour traverser cette tragédie. Nous lui apportons notre soutien et demandons gentiment à tout le monde de penser à eux dans leurs prières", conclut Rudolf Straeuli.

Une terrible nouvelle pour Jannie Du Plessis et les siens, qui viennent de perdre le petit Nathaniël et vont maintenant devoir faire leur deuil.