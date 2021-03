Jason Derulo bientôt papa : le chanteur dévoile le sexe du bébé lors d'une soirée grand luxe !

Jason Derulo et Jena Frumes se sont rencontrés, en plein effort, juste avant que la crise sanitaire ne rende les histoires d'amour compliquées. Après avoir vécu un véritable coup de foudre, ils avaient même décidé de se confiner ensemble, au début de l'année 2020. "On s'est croisé à la salle de sport, racontait le chanteur de 31 ans à Page Six en août dernier. On s'est rendu compte qu'on avait ce même désir de s'entraîner tout le temps. Je l'avais déjà vue une première fois, et puis quand la deuxième est arrivée, je me suis dit, 'Allez, je vais essayer de lui parler'". Vivement la réouverture des salles...