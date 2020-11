Jason Statham : Kelly Brook, Rosie Huntington-Whiteley .... La liste de ses (sublimes) conquêtes

Il nous a fait rêver dans les films Le Transporteur, Expendables, Fast & Furious ou Braquage à l'anglaise. Mâle Alpha par excellence, Jason Statham a fait succomber beaucoup de femmes tout au long de sa carrière. Première petite-amie officielle de l'acteur : Kelly Brook, qui a partagé la vie de Jason de 1997 à 2004. Mannequin et actrice, la jeune femme s'est fait remarquer en faisait la couverture du magazine Playboy en 2010. Très sexy, la brunette a également fait partie du Top 100 mondial des femmes les plus sexy de FHM.

Après cette romance, Jason Statham a vécu une courte histoire avec Sophie Monk de 2005 à 2006. Chanteuse, mannequin et actrice, la jolie blonde a notamment joué dans Date Movie (2006), Click (2006) Sex and Death 101 (2007) ou encore Spring Breakdown (2009). De même, la jeune femme avait incarné Marilyn Monroe dans le téléfilm Natalie Wood : Le Prix de la Gloire en 2004.

Suite à cette rupture, celui qui incarne Ian Shaw dans Fast & Furious s'est affiché avec une jeune femme prénommée Alex Zosman. Magnifique brune aux yeux bleus, le jeune homme est resté près de quatre ans avec elle (de 2006 à 2010).

C'est en avril 2010 que Jason a rencontré celle qui allait devenir la femme de sa vie :Rosie Huntington-Whiteley. De vingt ans sa cadette, la top Victoria's Secret est immédiatement tombée amoureuse de Jason et ce, malgré les critiques concernant leur différence d'âge. Interviewée par ELLE (version UK) en 2017, elle confiait : "J'ai juste rencontré quelqu'un dont je suis tombée amoureuse et aujourd'hui nous sommes ensemble. Il n'y a rien de plus normal selon moi, c'est ma vie à moi." Après six ans de relation le couple s'est fiancé en 2016 avant de devenir parents d'un petit garçon prénommé Jack Oscar né le 24 juin 2017.