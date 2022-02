Jason Statham papa : Rosie Huntington-Whiteley confirme et dévoile le prénom de bébé !

Carnet rose ! Rosie Huntington-Whiteley est bien devenue maman pour la deuxième fois, a-t-elle confirmé en personne après avoir été balancée par un proche un peu trop bavard. Sur Instagram, ce mardi 8 février, elle a posté une photo d'un berceau et a donné le prénom de bébé.

Sur son compte suivi par 14,5 millions d'abonnés, la belle mannequin et actrice britannique âgée de 34 ans a donc confirmé avoir donné naissance à une petite fille. En légende de sa publication, celle que l'on a pu voir au cinéma dans les films Transformers ou Mad Max : Fury Road a donné le prénom : "Isabella James Statham." Elle a aussi indiqué sa date de naissance exacte, à savoir le 2 février 2022. Il s'agit de son deuxième enfant avec son mari l'acteur Jason Statham âgé de 54 ans. Les amoureux, en couple depuis 2010, étaient déjà les parents d'un petit garçon prénommé Jack, né en 2017.

Rosie Huntington-Whiteley a été très discrète sur sa seconde grossesse, ne dévoilant au fil des mois qu'une toute petite poignée de photos d'elle avec son ventre rond. La jeune femme avait révélé être enceinte sur les réseaux sociaux, au mois d'août dernier. "Taaa daahhh ! Deuxième round", écrivait-elle alors sur son compte Instagram, tout en poursuivant activement la promotion de sa marque de vêtements, Rosie Inc.

Nul doute que la belle et son chéri Jason Statham (Le Transporteur, Fast and Furious, En eaux troubles, Spy...) vont profiter de bébé le plus possible avant de reprendre leurs activités respectives. Précédemment interrogée par le magazine Vogue après la naissance de son fils, Rosie Huntington-Whiteley avait évoqué avec franchise le sujet de la maternité quand on fait carrière : "La meilleure chose que l'on apprend sur la parentalité, c'est l'amour inconditionnel. Mais l'un des aspects les plus difficiles reste la culpabilité maternelle." Peut-être sera-t-elle moins dure avec elle-même avec ce deuxième enfant entré dans sa vie.