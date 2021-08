Rosie Huntington-Whiteley est enceinte ! 2e enfant avec Jason Statham, elle dévoile son baby bump

Au détour d'une interview accordée à son amie mannequin Ashley Graham et son podcast Pretty Big Deal en 2019, la Britannique avait confié avoir pris "environ 25 kilos" lors de sa première grossesse. "Écoute, je me suis bien amusée. J'ai lâché les rênes. C'est une nouvelle expérience, alors tu te dis : 'Eh bien, voyons comment ça se passe.' Et six mois plus tard, je me disais : 'Quoi ? C'est fou !'" En fera-t-elle de même pour cette seconde grossesse ?