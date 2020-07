Jazz propriétaire d'un requin malgré elle : vive polémique et explications

Mais que lui est-il donc passé par la tête ? Le chanteur Sisi K a voulu faire plaisir à ses amis Jazz et Laurent Correia en leur offrant un cadeau original. Malheureusement, on ne peut pas dire qu'il ait eu l'idée du siècle.

"Je viens de prendre un truc de fou, je ne peux pas vous montrer maintenant. Restez branchés. J'attends que le livreur arrive", a teasé l'ancien petit ami d'Astrid Nelsia sur Instagram, le 9 juillet 2020. Peu de temps après, Sisi K a reçu le colis et l'a dévoilé aux internautes. Ils ont donc découvert qu'il avait acheté... un requin. "La famille, j'ai le plaisir de vous présenter Nelson, un requin. Il est bébé encore, attendez de voir comment il va grandir", a confié le jeune homme, pas peu fier de lui.

Oui, mais voilà, de nombreux internautes l'ont rappelé à l'ordre en expliquant qu'un requin n'avait rien à faire dans un aquarium, installé dans une maison qui plus est. Même Jazz n'a pas accepté de le garder, ainsi qu'elle l'a expliqué sur ses réseaux sociaux hier soir. "Je reçois vos messages concernant ce que Sisi K a fait chez moi. Il est complètement taré. C'est hyper gentil d'avoir voulu nous faire plaisir, mais ce requin, je vais le remettre dans son habitat naturel. Un requin n'a pas à être dans une maison. Déjà que, dans un aquarium, ça me fait de la peine...", a tout d'abord confié la belle brune de 28 ans.

Afin que son ami ne soit pas trop critiqué, la maman de Chelsea (2 ans et demi) et Cayden (1 an) a précisé que Sisi K voulait simplement leur faire plaisir, qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. "Mais je ne peux pas garder un requin chez moi. Ça doit vivre dans l'océan, c'est un animal sauvage. Demain, je vais voir si on peut le remettre dans la mer. Sisi K ne m'a pas offert un cadeau, il m'a offert un problème. En plus, ce fou a carrément donné un nom au requin, Nelson. Mais cette pauvre bête, je vais la remettre dans la nature. C'est peut-être un mal pour un bien, car je suppose qu'il était en boutique", a conclu Jazz.